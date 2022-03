Remoni und Uponor entwickeln Energy-Efficiency-as-a-Service-Lösungen (EEaaS)

Bild: Uponor Bild: Uponor

2 -Emissionsziele ausrichten, ohne dass der Wohnkomfort darunter leidet.

Darüber hinaus entwickeln die Partner Monitoring-Lösungen, um unnötigen Wärme- und Wasserverlusten vorzubeugen. Remoni wird dazu Echtzeit-Pilotversuche in Wohngebäuden in Dänemark starten, sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich. Ziel ist es, Heizsysteme auf der Grundlage von nicht-invasiven, also bspw. auf Rohren angebrachten IoT-Sensoren und von KI-Technologie zu optimieren.