Wenn es um die Frage geht, wie erneuerbare Energien in unsere Energiesysteme integriert werden können, lautet die Antwort meist: mit Hilfe klassischer Stromspeicher wie Batterien oder Wärmeversorgungsanlagen in Kombination mit thermischen Energiespeichern. Dass auch der Sektor Kälte ein hohes Potential zur Lastverschiebung mitbringt, ist den wenigsten bekannt.

Für Abhilfe will das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT im Projekt „FlexKaelte“ sorgen und lädt in einem ersten Schritt Anlagenbetreiber und -bauer zum virtuellen Austausch: Am 9. September findet der Online-Workshop „Flexibilisierung von Kälteversorgungssystemen für den elektrischen Energieausgleich in Deutschland“ statt.



Weitere Informationen sind unter https://s.fhg.de/PV2 zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos.