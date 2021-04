Priva und Viessmann kooperieren

Die Viessmann Group und die Priva Group bündeln ihre Kräfte im Rahmen einer strategischen Familien-Partnerschaft.



Beide Unternehmen sehen ein großes Potential für globale Synergien, um Kunden gemeinsam mit einem kombinierten technologiegetriebenen Lösungsangebot zu bedienen – für Eigentümer und Betreiber kommertieller Gebäude bis hin zu smarten Stadtlösungen, die das Klima und die Energie vorausschauend an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen.



Um die Langfristigkeit der Partnerschaft zu unterstreichen, hat Viessmann eine Minderheitsbeteiligung an Priva erworben. Dies ermöglicht Priva, seine innovative Technologie-Agenda und sein internationales Wachstum zu beschleunigen und dennoch ein unabhängiges Familienunternehmen zu bleiben. Viessmann kann damit sein Geschäft in den Bereichen Klimalösungen für gewerbliche Gebäude zügig weiterentwickeln und Möglichkeiten im Bereich Gartenbau erkunden.



Beide Unternehmen sind davon überzeugt, dass Partnerschaften, Netzwerke und smarte Ökosysteme entscheidende Faktoren darstellen, um die erforderliche Vielfalt und Breite an Lösungen anbieten zu können, damit die größten durch die Erderwärmung entstehenden Herausforderungen – Energiewende und Ernährungssicherheit – in der Welt bewältigt werden können.



Meiny Prins, CEO von Priva: „Bei allen Aktivitäten unseres Unternehmens stehen Sinn und Mission im Vordergrund. Wir sind stolz auf unser innovatives und nachhaltiges Lösungsangebot, von dem Kunden und die Gesellschaft gleichermaßen profitieren. Wir fühlen uns durch die Anerkennung unserer Vision und Technologie durch Viessmann bestärkt. Die Zusammenarbeit mit Viessmann ist ein wichtiger Schritt, unsere ehrgeizigen Pläne zu realisieren. Es macht uns beide stärker, während es unsere Unabhängigkeit und unsere Unternehmenswerte bewahrt. Dies ist eine noch nie dagewesene Gelegenheit, gemeinsam ein Klima für Wachstum zu schaffen.”



Maximilian Viessmann, Co-CEO der Viessmann Group: „Wir haben uns der Gestaltung von Lebensräumen für zukünftige Generationen verschrieben und wollen ein nachhaltiges, CO 2 -freies und sauberes Umfeld zum Wohnen, Arbeiten und für die Erholung schaffen. Unsere Partnerschaft mit Priva ermöglicht beiden Unternehmen, die Breite und Tiefe ihrer angebotenen Lösungen zu erweitern und ihre Kundenorientierung weiter auszubauen. Es ist ein großes Privileg, als zwei gleichgesinnte, starke und technologiegetriebene Familienunternehmen digitale und klimaschonende Lösungen voranzutreiben.”