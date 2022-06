Bild: Datev Bild: Datev

HR-Influencer Stefan Scheller zeigt im „Praxisleitfaden erfolgreiche Personalgewinnung für KMU“ auf, wie Unternehmen auch mit kleinen Budgets erfolgreich auf dem Markt der Jobsuchenden Sichtbarkeit erhalten und offene Stellen zeitnah besetzen können. Das Buch führt entlang der Prozesskette vom Aufbau einer Arbeitgebermarke über zeitgemäßes Personalmarketing bis hin zu operativ schlagkräftigem Recruiting.

Der Praxisleitfaden richtet sich an alle Personalverantwortlichen in Unternehmen sowie an Unternehmensinhaber in KMU, die sich ein Grundwissen im Bereich Personalgewinnung aneignen wollen, das sofort in der Praxis anwendbar ist und keine hohen Recruiting-Budgets erfordert. Zum Inhalt gehören u.a. die Themenfelder Employer Branding, Personalmarketing, Recruiting, Onboarding und Mitarbeiterbindung. Das Buch umfasst 161 Seiten und ist als Printversion (ISBN: 978-3-96276-074-8) sowie als E-Book (ISBN: 978-3-96276-075-5) im stationären Buchhandel und im Onlinehandel sowie auf der Datev-Website erhältlich.