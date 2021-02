Pluggit erweitert Kompetenz für Digitale Academy

Unter dem Titel „Die Lüftungsspezialisten 4.0“ verfolgt Pluggit erfolgreich eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie entlang seiner kompletten Prozesskette. Ein zentrales Element ist dabei der Aufbau einer neuen Digitalen Academy als zeitgemäßer Kommunikationsplattform für Kunden und Geschäftspartner.

Am 1. Februar 2021 übernahm Jochen Hofmann die von dem Münchner Spezialisten für Wohnraumlüftung Pluggit neugeschaffene Stelle des Leiters Digitale Academy. Seine Aufgabe ist dabei auch der Ausbau der Online-Trainingsangebote und Präsentationsmodule in dem neu geschaffenen Studio in München, mit dem Pluggit als „Lüftungsspezialist 4.0“ strategieadäquat neue digitale Wege der Kommunikation und Kundenansprache verfolgt.

Für diese Aufgabe bringt der Diplom-Ingenieur und langjährig als Trainer für Lüftungstechnik tätige Hofmann viele Jahre Projekt- und Berufserfahrung aus der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik mit.