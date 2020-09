Planer-Updates für die Lichtplanung

Jörg Minnerup ist Leiter Strategie Lichttechnik und Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen lichttechnischen Gremien.

Regelmäßig werden im Beleuchtungsmarkt neue Normen, Vorschriften und Empfehlungen eingeführt bzw. das bestehende Regelwerk angepasst. Wer hier den Überblick behalten möchte, ist bei den vonTrilux angebotenen Planer-Updates an der richtigen Adresse. Fachleute im Lichtmarkt zeigen die wichtigsten Veränderungen für Planer und Architekten auf – und schaffen so die gewünschte Planungs- und Rechtssicherheit. Die Veranstaltung wird als digitales Live-Webinar angeboten.

Folgende Termine werden angeboten:

Dienstag, 27. Oktober 2020, 10:00 Uhr

Donnerstat, 29. Oktober 2020, 14:00 Uhr

Montag, 23. November 2020, 14:00 Uhr

Donnerstag, 26. November 2020, 14:00 Uhr

Freitag, 27. November 2020, 10:00 Uhr





Die Planer-Updates sind ein seit Jahren etabliertes und renommiertes Wissensevent. Jahr für Jahr nutzen allein in Deutschland etwa 1.200 Architekten und Lichtplaner die Gelegenheit, um sich u.a. bei lichttechnischen Normen und Empfehlungen auf den neuesten Stand zu bringen. .

Die zentralen Themen der aktuellen Planer-Updates:

• Ökodesign-Richtlinie – Unwissenheit kann strafbar sein

Was ist der aktuelle Stand? Welche Leuchtmittel fallen künftig unter ein Vertriebsverbot? Worauf ist bei einer Sanierung zu achten?

• Der Entwurf EN 12464 – über 100 Seiten auf das Wesentliche zusammengefasst

Was hat das europäische Einspruchsverfahren ergeben? Gibt es neue Anforderungen an die Lichtqualität am Arbeitsplatz? Welche Rolle spielt die nicht-visuelle Wirkung von Licht? Und ab wann gilt das Ganze?

• Nachhaltigkeit – ein Thema mit vielen Facetten

Was ist bei Gebäudezertifizierungen zu beachten, welche Faktoren sind bei einer Outdoor-Beleuchtung relevant (Lichtverschmutzung, Insektenfreundlichkeit)?

• Finanzierung – nichts leichter als das

Welche aktuellen Förderprogramme gibt es – und welche Finanzierungsmodelle sind in diesem Zusammenhang besonders attraktiv?

• Tipps und Tools aus der Praxis – hier ist Effizienz Programm

Wie lassen sich die Normen schnell und effizient in eine Lichtplanung umsetzen, beispielsweise mit den Planungsprogrammen DIALux oder Relux?





