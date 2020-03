Mit der kostenlosen App „Schütz Heizöl-Lagersysteme“ lassen sich Heizöltankanlagen mit wenigen Klicks planen und modernisieren. Die App ermittelt automatisch den passenden Tanktyp – selbst Hochwassergebiete und Erdbebenzonen werden berücksichtigt. Türen und Barrieren inkl. der notwendigen Sicherheitsabstände können einfach hinzugefügt und im virtuellen Raum verschoben werden. Zudem sind wichtige Dokumente, wie Montageanleitungen und Bruttopreislisten, offline sofort verfügbar.

Tank-Planung mit wenigen Klicks

Zuerst werden die vor Ort gemessenen Raummaße und das gewünschte Tankvolumen eingegeben. Anhand der Vorgaben ermittelt die App automatisch, welche Tanktypen und Aufstellvarianten eingesetzt werden können. Sogar Hochwassergebiete und Erdbebenzonen werden bei der Planung berücksichtigt. Auch Türen und Barrieren, wie z.B. Säulen oder Möbel, können flexibel eingefügt werden.

Die Eigenschaften des Heizkessels (mit oder ohne Strahlungsschutz) und seine Position werden ebenfalls abgefragt. Alle Elemente inkl. der notwendigen Sicherheitsabstände werden in einem visualisierten Raum platziert und können ganz einfach mit dem Finger an die passende Stelle verschoben werden. Da die doppelwandigen Schütz „Tank im Tank“-Systeme keine Auffangräume benötigen und viel kleiner dimensioniert sind, steht erheblich mehr Platz im Heizungskeller zur Verfügung.

Individuelles Angebot und Tank-Dokumente sofort verfügbar

Die fertige Raumplanung wird als PDF gespeichert, das wahlweise mit oder ohne Bruttopreise sofort per E-Mail oder Messaging-Diensten wie WhatsApp an den Kunden versendet werden kann. In der PDF-Datei ist auch ein Kostenvoranschlag für den Anlagenbesitzer enthalten. So muss keine separate Preisanfrage an Schütz gestellt werden. In der App finden sich zudem alle wichtigen Tank-Dokumente, wie Montageanleitungen, Zulassungen, Broschüren, Preislisten, Ausschreibungstexte und Datenblätter. Diese sind integriert und nicht nur verlinkt, sodass sie auch offline im Keller abgerufen werden können. Mit dem Kontaktformular kann der Nutzer der App auch Fotos der Öltankanlage hochladen und ganz gezielt Ersatzteile oder fehlende Dokumente anfragen.

Die App „Schütz Heizöl-Lagersysteme“ ist im App Store und bei Google Play verfügbar. Mehr Informationen unter www.schuetz-energy.net/tankapp.