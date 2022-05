PGA Automation eröffnet Niederlassung in Frankfurt am Main

Hoher Sanierungsbedarf in der Region

Ralf Rostock (l.) begrüßt Oliver Hancock

Foto: PGA Automation Ralf Rostock (l.) begrüßt Oliver Hancock Foto: PGA Automation PGA Automation (PGA) im Maintower eine neue Niederlassung eröffnet. Der Systemintegrator und Lösungsanbieter für digitale Prozess- und Gebäudeautomation aus Sinsheim ist damit auch im Rhein-Main-Gebiet vertreten. Die Geschäftsführung der Niederlassung übernimmt Oliver Hancock, ein branchenerfahrener Experte für integrierte Gebäudeautomation. In Frankfurt ist der Sanierungsbedarf von Immobilien im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung besonders groß. „Mit der neuen Niederlassung bringen wir unser Know-how mitten in die Stadt und das Rhein-Main-Gebiet,“ erklärt PGA-Geschäftsführer Ralf Rostock. Oliver Hancock freut sich auf neue Herausforderungen: „Wir sind angetreten, um veraltete Gebäudetechniksysteme zu revitalisieren und an die neuesten Anforderungen zur Energieeffizienz anzupassen.“ Die PGA-Niederlassung Frankfurt firmiert unter PGA Automation Rhein Main GmbH.