Personelle Verstärkung in der Raab-Gruppe

Alexander Root (39) verantwortet zukünftig in der Raab-Gruppe die operative Steuerung des Gesamtvertriebs und Marketings sowie das Produktmanagement.

Zum 1. März 2020 übergibt Rolf Wagenfeld, geschäftsführender Gesellschafter der Raab-Gruppe, die von ihm bisher in Personalunion geführte Gesamtvertriebs- und Marketingleitung sowie das Produktmanagement an Alexander Root.

Alexander Root war seit 2006 bei der Fagus-GreCon Greten GmbH beschäftigt. Als hauptverantwortlicher Techniker für den Bereich Nordamerika gestartet, wechselte er 2011 als Verkaufsleiter in den Vertrieb Ozeanien und Afrika. Ab dem Jahr 2014 war der heute 39-jährige als technischer Berater für den Gesamtvertrieb verantwortlich. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in den verschiedensten Bereichen der Fagus-GreCon-Gruppe, übernahm er im Oktober 2017 die Vertriebs- und Marketingleitung der Tochtergesellschaft in den USA.

Root verfügt über fundierte, technische Kenntnisse im Bereich der Energie sowie Automatisierung und kann zudem einen internationalen Erfahrungsschatz in den Bereichen Mitarbeiterführung und -förderung, Produkt- und Marktoptimierung sowie Prozessimplementierung zur Steuerung der gesetzten Ziele vorweisen. Diese vielfältigen Kompetenzen werden der Unternehmensgruppe mit den Marken Raab, Kutzner + Weber sowie NET beim weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten zugutekommen. Gemeinsam mit seinem engagierten Team wird er den Focus darauf legen die Position als Technologieführer in der Umwelt- und Abgastechnik weiter auszubauen.

„Die Verbindung von hoher Kompetenz in der Technik als Garant für hervorragendes Produktmanagement, dem Wissen um die Wechselwirkungen von Märkten und Kunden, sowie das Gespür für den Mitarbeiter sind das Rezept, um zukunftsorientiert und erfolgreich voran zu schreiten“, bekräftigt der zweifache Familienvater.