perma-trade Wassertechnik wächst über die Landesgrenzen

Mit insgesamt über 25 Neueinstellungen in den vergangenen 15 Monaten beweist perma-trade Wassertechnik: Die Wasserbehandlungsbranche bietet ein großes Potential für Wachstum und Weiterentwicklung – und dies weit über die Landesgrenzen hinaus.

Zur Pflege der vielseitigen Auslandsbeziehungen und die Betreuung der ausländischen Partnergesellschaften und OEM-Kunden in Österreich, Italien, den Beneluxländern sowie im Baltikum ist bei perma-trade seit 2020 Philipp Sautter als Sales Manager International im Einsatz.

Für die perma-trade Niederlassung in der Schweiz hat er nun zudem seit 2021 die Prokura übernommen. Bereits während seines Studiums der angewandten Volkswirtschaftslehre, das sich durch einen starken internationalen Fokus auszeichnete, hat sich Philipp Sautter auf das Thema Auslandsmärkte konzentriert und bestens dafür qualifiziert. Er war zudem in einem internationalen Unternehmerverband der deutschen Wasserwirtschaft tätig und will nun bei perma-trade so einiges in Fluss bringen.