Pentair Jung Pumpen kommt ins Home Office

Jung Pumpen bietet aktuell 30- bis 60-minütige Online-Seminare und vermittelt damit wertvolle Informationen zu unterschiedlichen Themen der Abwasserentsorgung. Die Webinare können die Fachseminare in Steinhagen nicht komplett ersetzen, bieten aber kompakte und anschauliche Wissensvermittlung, die jeder Interessierte von zu Hause konsumieren kann.

Mit den Webinaren bietet Jung Pumpen seinen Partnern die Möglichkeit, Seminare – die sonst in Präsenzveranstaltungen in Steinhagen stattfinden – vom Home Office aus zu verfolgen. Zu den Fachthemen rund um die Abwassertechnik gehören wie z.B. Rückstauschutz, Barrierefreiheit und Fragen rund um die kommunale Abwassertechnik.

„Die Webinare ermöglichen es – auch in den aktuellen Zeiten – über Trends, neue Produkte und Grundlagen informiert zu sein“, unterstreicht Marco Koch, Leiter Seminarwesen, der die Trainings unter normalen Umständen lieber im Forum in Steinhagen mit Publikum durchführen würde. „Insofern bleibt die Hoffnung im Hause Jung Pumpen, dass diese Form der Wissensvermittlung Interesse weckt für das, was nach der Krise in Form von Präsenzveranstaltungen vor Ort weiter vertieft werden kann“, so Marco Koch.

In jedem Fall bietet das aktuelle Webinar-Programm auch denen einen Mehrwert, die generell den Aufwand einer ein- bis zweitägigen Reise scheuen und kurz und kompakt zu spezifischen Abwasserthemen informiert werden möchten. Die Teilnahme ist kostenlos und lässt sich ohne Installation einer speziellen Software durchführen.

Ab sofort können die Webinare über die Jung Pumpen-Onlineakademie abgerufen werden. Auf www.jung-pumpen.de/webinare findet man das vielfältige Angebot.