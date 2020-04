Oventrop weitet Webinar-Angebot aus

Die OV Academy wurde als Schulungsplattform für Heizungsbauer, planende Ingenieure sowie verantwortliche Personen in Behörden und im Wohnungsbau aufgebaut.



Egal ob von zu Hause, aus dem Büro oder von unterwegs – Teilnehmer der Seminare können von überall auf die OV Academy zugreifen und an den Webinaren teilnehmen. Diese werden von Referenten mit langjähriger Praxiserfahrung gehalten. Themenschwerpunkte sind dabei u. a. Hydraulik in Heizungs- und Kühlanlagen, Optimieren der Hygiene in Trinkwasseranlagen sowie Sanieren von Fußbodenheizungen im Bestand oder "OVplan" in der Praxis.

Zudem stehen Online-Kurse für ein individuelles Lernerlebnis zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Oventrop Trainingsmöglichkeiten, Themen und Terminen gibt es unter ov.de/academy .