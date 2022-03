Speziell im Hinblick auf die Lüftung in Schulen wird es den Verantwortlichen aufgrund einer in der Öffentlichkeit unübersichtlichen Situation schwer gemacht, für erforderliche Lüftungsmaßnahmen die richtige Entscheidung zu treffen. Der Arbeitskreis Klimatechnik, in dem sich Professorinnen und Professoren führender Hochschulen organisiert haben, hat nun unter dem Titel „Lüftung unter Pandemiebedingungen“ eine Stellungnahme insbesondere zu Schulen und vergleichbaren Räumen veröffentlicht.

Bild: Kampmann Die Wirksamkeit der Fensterlüftung ist abhängig von Faktoren wie Temperaturdifferenz zwischen außen und innen, Windgeschwindigkeit sowie Windrichtung Bild: Kampmann

Der Leitfaden stellt die Vor- und Nachteile vier verschiedener Systeme gegenüber, die prinzipiell zur Verdünnung und Abfuhr von schädlichen Aerosolpartikeln, wie SARS-CoV-2 Viren, verwendet werden. Das sind Luftreiniger, Fensterlüftung, ventilatorunterstützte Fensterlüftung und zentrale oder dezentrale Raumlufttechnische Anlagen mit Außenluft und Wärmerückgewinnung. Zu jedem System gibt der Leitfaden zudem Hinweise zum sicheren Betrieb.

Alle vier Systeme sind zwar grundsätzlich anwendbar, um die Aerosolbelastung im Raum zu reduzieren und einer Infektionsgefahr entgegenzuwirken, aber es gibt Grenzen. Die größten Vorteile in dem Vergleich der vier Systeme verzeichnen RLT-Anlagen. Für den Einsatz im Bestand empfehlen die Autoren und Autorinnen insbesondere dezentrale RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung. Diese sind eine nachhaltige, relativ schnell zu realisierende und dauerhafte Lösung. Bei Neubauten sollten künftig zentrale RLT-Anlagen mit Wärmerückgewinnung eingeplant werden.

Bild: Kampmann Für Schulklassen beweisen sich dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung als effektiv und nachhaltig und sind leicht nachrüstbar Bild: Kampmann



Als schnelle Lösung im Bestand kommen oft Luftreiniger zum Einsatz. Für die sachkundige Anwendung empfehlen die Experten und Expertinnen, diese nur in Kombination mit Fensterlüftung und CO 2 -Sensoren einzusetzen, um die CO 2 -Belastung im Raum zu reduzieren.

Sind z. B. Räume sehr groß, ist aufgrund der Raumkubatur eine raumfüllende Lüftung mit der Fensterlüftung nicht mehr gewährleistet. Ebenso, wenn sich Fenster nur teilweise öffnen lassen. In diesem Fall kann eine Lüftung nur mit einer RLT-Anlage realisiert werden. Eine ausschließliche Fensterlüftung halten die Autoren und Autorinnen zukünftig auch in Anbetracht der Klimaschutzziele nicht für zielführend.

Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) unterstützt die Stellungnahme und appelliert an die Entscheidungsträger, Lüftungsmaßnahmen mit Wärmerückgewinnung zu fordern und zu fördern, denn eine gute Raumluftqualität sei wichtig für die Konzentrationsfähigkeit der Anwesenden und damit für erfolgreiches Lernen. Der Leitfaden kann auf der Webseite des Arbeitskreises Klimatechnik heruntergeladen werden.