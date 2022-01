Online-Vorträge zu integraler Projektmanagement-Software

Integrale Projektmanagement-Software unterstützt Planungsbüros von Anfang an bei der Planung und Organisation der Arbeit. Sie ist darüber hinaus Kooperations-Plattform für Bauherren, Fachplaner und ausführende Unternehmen - im Büro wie auch auf der Baustelle. So können bspw. BIM-Modelle, Projektdaten und Statusaktualisierungen mit den Partnern getauscht werden, sodass jederzeit ein echter Überblick über den Projektstand möglich ist. Über die Vorteile und Möglichkeiten integraler Projektmanagement-Software informiert der digitale "Kick Off für Planer" von RIB am 27.01.2022. Experten berichten aus der Praxis, zudem können Teilnehmer individuelle Fragen beantworten lassen. Am Vormittag wird über Hochbau-Themen gesprochen, am Nachmittag liegt der Fokus auf dem Tiefbau. Eine Anmeldung ist online möglich.