Bayerische Ingenieurekammer-Bau informiert am 12. und 13. März 2021

Ohne Bauen kein Fortschritt. Doch ein engmaschiges Netz an Vorschriften und teils widerstrebende Interessen haben das Bauen mühsam gemacht. Könnte nicht alles viel schneller und reibungsloser gehen? Oder drohen dann Willkür, Unordnung und Qualitätsverluste?

In der kostenfreien Online-Tagung „Bauen in der Warteschleife“ am 12. und 13. März gehen die Bayerische Ingenieurekammer-Bau und die Akademie für Politische Bildung Tutzing zahlreichen Fragen rund um den Bauprozess auf den Grund.

Das detaillierte Programm finden Sie hier: www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2021-03-12-13_Bauen-in-der-Warteschleife_Akademie-fuer-politische-Bildung-Tutzing-Kopie.php

Diskutiert werden Themen wie:

- Brauchen wir die vielen baurechtlichen Vorschriften tatsächlich?

- Was müsste geschehen, damit die Planung der Projekte beschleunigt werden kann, ohne begründete Einwände zu missachten?

- Wie kann man die unterschiedlichen Planungsstufen besser miteinander verzahnen und auf diese Weise das Bauen nicht nur beschleunigen, sondern auch Konfliktpotenzial reduzieren?

- Welchen Beitrag leistet die Digitalisierung, um den Frust am Bau zu mindern?

Praktiker und Politiker diskutieren über die Normenflut, über marode Infrastrukturen und Bauen als Politikum und stellen Strategien zur Auflösung von Konflikten bei Bauprojekten vor. Ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht spricht über rechtliche Hürden für Bauprojekte. Junge Ingenieure zeigen zudem ihre Visionen für die Zukunft des Bauens auf.