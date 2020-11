Online-Seminarprogramm der aquatherm GmbH

Die aquatherm GmbH bietet in den nächsten Wochen verschiedene Online-Seminare an, die sich mit den Themengebieten Flächenheizung und -kühlung, Vorfertigung sowie Rohrsysteme aus Kunststoff beschäftigen.

Folgende Termine stehen zur Auswahl:

Dienstag, 10. November, 14 Uhr: Schneller und effizienter Bauen dank Vorfertigung (Sprache: Deutsch)

Donnerstag, 12. November, 10 Uhr: aquatherm-"black system"-Hochleistungsmodule (Sprache: Deutsch)

Dienstag, 17. November, 10 und 14 Uhr: aquatherm-"black system" - the flexible system for surface heating and cooling (Sprache: Englisch)

Mittwoch, 18. November, 10 und 14 Uhr: aquatherm-"black system" high-performance modules (Sprache: Englisch)

Donnerstag, 26. November, 10 Uhr: Faster and more efficient construction thanks to prefabrication (Sprache: Englisch)

Mittwoch, 2. Dezember, 10 Uhr: Rohrsysteme aus Kunststoff - Grundschulung Teil 1, Theorie (Sprache: Deutsch)

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter https://www.aquatherm.de/service/schulungen/. Eine Anmeldung ist möglich per E-Mail an .