Online-Seminare zu GEG 2020 und neuer DIN V 18599

Planer und Berater müssen sich mit Inkrafttreten des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) am 1. November 2020 neben den Veränderungen zur bisherigen EnEV vor allem mit den vielen Weiterentwicklungen und Neuerungen der Ausgaben 2018-09 der DIN V 18599 auseinandersetzen.

Passend dazu startet Solar-Computer eine Online-Seminar-Reihe (Dauer jeweils 2 x 2 h) mit dem Thema "Energieeffizienz Gebäude GEG/DIN V 18599". Im Theorie-Teil werden die Neuerungen des GEG und der DIN V 18599 behandelt. Es folgt ein Praxis-Teil, in dem jeder Teilnehmer die Gelegenheit hat, die Anwendung des GEG in der Praxis "software-live" an Fall-Beispielen für Wohngebäude und Nichtwohngebäude kennenzulernen. Ein Chat sorgt für den Kontakt mit dem Solar-Computer-Fachreferenten.

it Verweis des GEG auf die aktuellen Ausgaben 2018-09 des inzwischen auf ca. 1.200 Seiten angewachsenen Regelwerks der DIN V 18599 verlieren die alten Ausgaben 2011, auf die die bisherige EnEV verwiesen hatte, ihre Gültigkeit. Neuerungen und Erweiterungen betreffen alle Teile 1 bis 11 der Richtlinie, insbesondere den Teil 2 mit neuen algorithmischen Ansätzen zum Berechnen des Gebäudeabschlusses gegen Erdreich, die Teile 5 und 8 mit Angleich an die EN 15316-2 und mit neuen Algorithmen zum Berechnen thermischer Solaranlagen und Wärmepumpen sowie den Teil 9 zum Bewerten von KWK-, PV-, Windanlagen und Brennstoffzellen entsprechend dem fortgeschrittenen technischen Stand der Entwicklung und der wachsenden Bedeutung im Markt.

Die Fallbeispiele, die im Online-Seminar gezeigt werden, bauen auf abgeschlossenen EnEV-Projekten auf, deren Daten in die neue bereits lieferbare Solar-Computer-Software "Energieeffizienz Gebäude GEG / DIN V 18599" (Best.-Nr. B56) konvertiert wurden. Damit lassen sich insbesondere die Unterschiede zwischen bisheriger EnEV und neuem GEG lernintensiv herausstellen. So zeigt sich, dass sich mitunter trotz gleicher Randbedingungen von EnEV und GEG Erfüllt-Nachweise nach EnEV infolge weiterentwickelter ("verschärfter") 18599-Algorithmen als "nicht erfüllt" für den GEG-Nachweis herausstellen.

Die Online-Seminare führt Solar-Computer an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Vormittagen durch. Fragen werden per Chat beantwortet. Teilnehmer erhalten dena-Fortbildungspunkte.

Geplante Termine:

21. und 22. Oktober 2020

11. und 12. November 2020

9. und 10. Dezember 2020

13. und 14. Januar 2021

17. und 18. Februar 2021

14. und 15. April 2021

Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.solar-computer.de.