Online-Seminare des BDH-Fachbereichs „Flächenheizung/-kühlung“

Am 22. September 2021 steht das Thema der Flächenheizung in der Modernisierung auf dem Programm. Zu diesem Seminar begrüßt der BDH Florian Wohlfeil, Experte für Energieberatung und thermische Bauphysik vom Bundesverband der Gebäudeenergieberater (GIH).

Weiter geht es am 13. Oktober 2021. Hier steht das Thema der Flächenkühlung in Wohngebäuden im Fokus. Die Seminare finden jeweils von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr statt und sind für die Teilnehmer kostenneutral.



Die Anmeldung erfolgt auf der Seite www.flaechenheizung-bdh.de unter folgenden Links:



- Seminar 22. September „Die Flächenheizung in der Modernisierung“

www.flaechenheizung-bdh.de/seminare/online-seminare/bdh-online-seminar-anmeldung-002



- Seminar 13. Oktober „Flächenkühlung in Wohngebäuden“ www.flaechenheizung-bdh.de/seminare/online-seminare/online-seminar-details-zum-seminar/flaechenkuehlung-in-wohngebaeuden