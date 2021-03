Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist zum 1. November 2020 in Kraft getreten und hat zahlreiche Neuerungen mit sich gebracht.

Vor diesem Hintergrund bietet die Zebau GmbH am 17. März 2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr ein Online-Seminar zur Bundesförderung für effiziente Gebäude, mit dem Schwerpunkt „Nichtwohngebäude“, an. Nach einer kurzen Einführung in das GEG und die Vorstellung der Neuerungen durch Jan Karwatzki (Öko-Zentrum NRW), erhalten die Teilnehmer einen Überblick über neue Förderprogramme und deren Anwendungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung richtet sich vorwiegend an Architekten, Ingenieure, Energieberater und Fachplaner.

Das Online-Seminar befasst sich schwerpunktmäßig mit der neuen Bundesförderung für Nichtwohngebäude. Es werden sowohl Förderungen für Einzelmaßnahmen bei Nichtwohngebäuden als auch für Sanierung und Neubau von Effizienzgebäuden erläutert. Dabei geht es neben den Förderkonditionen und den technischen Anforderungen auch um die Rahmenbedingungen der Förderung.

Eine Anmeldung für die kostenpflichtige Veranstaltung ist aufgrund begrenzter Platzanzahl erforderlich. Der Versand der Zugangsdaten erfolgt nach Anmeldung.

Weitere Informationenzum Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.zebau.de/fortbildung/beg-nichtwohngebaeude.