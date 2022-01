Energieeinsparverordnung (EnEV) durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ersetzt.



Welche Änderungen ergeben sich in Bezug auf die Anforderungen an die Gebäudeautomation?

Welche weiteren Anforderungen bzw. Konsequenzen sind in naher Zukunft zu erwarten?



Das Online-Seminar, das am 4. Februar 2022 von 09:00 bis 10:30 Uhr vom VDE Verlag veranstaltet wird, befasst sich mit den gesetzlichen Regelungen und deren Konsequenzen für die Planung und die Umsetzung.



Eine Anmeldemöglichkeit finden Sie hier.