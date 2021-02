Online-Schulungen zu Trinkwasserkonzepten

Fachplaner stehen bei der Konzeption von Trinkwasseranlagen für Gebäude vor der Herausforderung, die verschiedenen Anforderungen an Hygiene, Warmwasser-Komfort und Energieeffizienz miteinander zu vereinen. KaMo unterstützt dabei mit einer ganzheitlichen Lösung aus technischem Konzept und effizientem Planungsservice. Daher bietet der Trinkwasserspezialist zwei Online-Schulungen zum Thema an.

Im Modul 1 am 24. Februar 2021 um 16:00 Uhr werden Trinkwasserhygiene und Warmwasserkomfort sicher in Einklang gebracht.



Die Online-Schulung beschäftigt sich mit dem Konzept der dezentralen Trinkwassererwärmung sowie der Trinkwasserverteilung für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Das Konzept enthält eine gewerkeübergreifende, technisch abgestimmte Lösung der darin enthaltenen Heizungstechnik sowie der Trinkwasserinstallation.

Eine nachhaltig funktionierende und trinkwasserhygienisch einwandfreie Kalt- und Warmwasserverteilung ist das Pflichtprogramm für Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasseranlagen. Hinzukommen aber auch Anforderungen an den Warmwasserkomfort, die mit den Anforderungen an die Trinkwasserhygiene in Einklang zu bringen sind.



Die in der Online-Schulung vorgestellten Informationen und anwendungs-technischen Empfehlungen sollen Ihnen die sichere und einfache Umsetzung des Konzepts in Mehrfamilienhäusern sowie der gesetzlichen und normativen Anforderungen erleichtern.





Im Modul 2 am 3. März 2021 um 16:00 Uhr geht es um Energieeffizienz als einen festen Bestandteil des KaMo-Trinkwasserkonzepts.



Das Trinkwasserkonzept von KaMo beinhaltet neben hohen Anforderungen an Hygiene und Komfort die bestmögliche Energieeffizienz. In diesem Zusammenhang rücken sowohl die energieeffiziente Trinkwassererwärmung als auch die effiziente Rohrnetzplanung in den Blickpunkt der Onlineschulung.



Die dezentrale Trinkwassererwärmung nach dem Durchflussprinzip, basierend auf einem 2-Leiter-System bei weitgehendem Verzicht auf eine komplexe Trinkwasserzirkulation, ist wesentlicher Bestandteil eines Systems hoher Energieeffizienz. Deren Nachweis wird in der Onlineschulung sowohl anhand theoretischer Berechnungen, als auch des Auswertens umfangreicher Messkampagnen an Bestandsanlagen geführt.

Innovative Systemlösungen werden am Beispiel der neuen Wohnungsstation KaMo-"Combi Port E" vorgestellt. Diese Station wird den höchsten Anforderungen an die Energieeffizienz, aber auch an Trinkwasserhygiene und -komfort gerecht und sollte im Mittelpunkt jeder zukunftsfähigen TGA-Fachplanung stehen.

Eine Anmeldung zu den rund einstündigen, kostenfrei buchbaren Online-SChulungen ist unter www.kamo.de/unternehmen/webinare möglich.