Online-Event von iLOQ

Im Rahmen der Online-Veranstaltung gibt iLOQ Einblicke in das Referenzprojekt Bundesamt für Soziale Sicherung in Bonn.

Im Fokus des zweiten Events, das am 29. September 2021 um 10:00 Uhr stattfindet, steht der Einsatz der iLOQ-Systeme in kommunalen Gebäuden. Ziel ist es, Wissenswertes zu digitalen, smarten Zutrittslösungen und deren konkreten Vorteilen praxisnah zu vermitteln.

Im Rahmen der Veranstaltung gibt iLOQ Einblicke in ein besonderes Referenzbeispiel: das Bundesamt für Soziale Sicherung in Bonn. „Der Einsatz unseres Schließsystems im Gebäude einer Bundesbehörde ist für uns natürlich eine spannende Aufgabe. Ich freue mich sehr darauf, dieses Projekt in unserem zweiten Online-Event vorstellen und zwei unserer Ansprechpartner des Bundesamts für Soziale Sicherung begrüßen zu dürfen“, so iLOQ-Deutschland-Geschäftsführer Sascha Hilgers. Im Austausch mit dem Kunden werden unterschiedliche Aspekte wie Sicherheit, Nachhaltigkeit sowie kosteneffizientes und einfaches Zugangsmanagement näher beleuchtet. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Interessierte können sich ab sofort unter folgendem Link anmelden:

https://marketing.iloq.com/de/digitales-zugangsmanagement-fur-kommunale-gebaude