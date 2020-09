OAS bringt Digitalisierung der TGA voran

OAS Open AutomationSystems erweitert seinen Service für Anwender des „Niagara“-Framework mit Schulungen zum „Niagara“-Technical Certification Program (TCP). Das erste Training findet vom 14. bis 18. September 2020 bei der OAS in Sinsheim statt.

„Als ,Niagara'-Distributor fördern wir gezielt die Digitalisierung der technischen Gebäudeausrüstung“, erklärt OAS-Geschäftsführer Ralf Rostock. „Den Betreibern sichern wir damit den Anschluss an die offene Systemzukunft.“

Weitere Termine für den Know-how-Transfer an Betreiber, Systemintegratoren, MSR-Techniker und Installateure sind in Zusammenarbeit mit DIAL in Lüdenscheid geplant, so vom 24. bis 26. November 2020.

Geleitet werden die Schulungen von Patrick Forster. Er ist Tridium-zertifizierter Trainer und hat als technischer Ingenieur bei Tridium „Niagara“ in allen Facetten kennen gelernt. Als „Niagara“-Anwender im eigenen Familienunternehmen Data Therm bringt er zudem seine praktischen Erfahrungen ein.

