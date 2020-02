Niederberger Berlin in neuen Räumlichkeiten

Der Umzug vom Schlangengraben in die Mertensstraße ist geschafft. Nach Tagen voller Umzugsstress und ein wenig Improvisation ist wieder Ruhe eingekehrt bei den Gebäudedienstleistern von Niederberger Berlin (www.niederberger-gruppe.de). Zufrieden blickt sich Betriebsleiter Peter Hollmann in den neuen Büroräumen um: Der blaue Teppich im Firmendesign lässt die Besucher gleich im Eingangsbereich wissen, dass sie es hier mit Profis ihres Gewerks zu haben: Kein Fleck, kein Krümel findet sich darauf.

Nicht weit von der historischen Altstadt Spandaus und dennoch dank direkter Anbindung an die Stadtautobahn unkompliziert zu erreichen: In den Industriegebäuden an der Hakenfelder Mertensstraße befinden sich die neuen Büroräume des alteingesessenen Gebäudedienstleisters Niederberger Berlin. Auf dem ehemaligen Fabrikgelände der BAT-Zigarettenfabrik hat Peter Hollmann den idealen Standort gefunden: “Die Räumlichkeiten sind für unsere Zwecke perfekt geschnitten, sodass allen Mitarbeitern reichlich Platz zur Verfügung steht. Außerdem können wir unseren Fuhrpark jetzt direkt auf dem Betriebsgelände unterbringen, und auch die Verkehrsanbindung aus der Innenstadt sowie aus dem Umland ist dank naher Stadtautobahn ideal. Und natürlich war es uns wichtig, dem Bezirk Spandau treu zu bleiben.“

Immerhin seit 1975 ist der Berliner Betrieb der bundesweit tätigen Firmengruppe im Bezirk ansässig. Mit über 500 Mitarbeitern und 10 Azubis ist das Spandauer Unternehmen eine bedeutende Größe in der regionalen Wirtschaft. Von hier aus übernehmen die Gebäudereiniger, Techniker und Ingenieure im Auftrag ihrer Kunden unter anderem die klassische Gebäude- und Fassadenreinigung, stellen das Spandauer Altstadthausmeister-Team und übernehmen technische Dienstleistungen rund um die Gebäudeinfrastruktur.