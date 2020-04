Neuer Vertriebsmitarbeiter bei Delabie

Delabie baut sein Beraternetz weiterhin intensiv aus. Bernd Kösters übernimmt von nun an den Großraum rund um Münster und Dortmund.

Mit Bernd Kösters steht den Partnern aus Handel, Handwerk und Planung in Zukunft ein kompetenter Ansprechpartner in allen technischen Belangen rund um das breite Produkt- und Systemangebot von Delabie zur Verfügung. Mit seiner langjährigen Vertriebserfahrung im B2B-Bereich wird er eine wichtige Ergänzung in dem nun 13-köpfigen Vertriebsteam sein.

Im Vorfeld hatte der neue Mitarbeiter am intensiven, mehrwöchigen Schulungsprogramm von Delabie teilgenommen, welches u.a. im Showroom mit großzügigem Konferenz- und Schulungsbereich stattfand – denn regelmäßige Schulungen zum umfangreichen und innovativen Produktsortiment sowie zur Optimierung der Kundenbeziehungen genießen im Unternehmen einen hohen Stellenwert.