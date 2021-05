Neuer Vertriebsleiter bei Zewotherm

Felix Kölders leitet Vertrieb in Deutschland, Österreich und Luxemburg

Die Zewotherm-Gruppe hat Felix Kölders zum Vertriebsleiter Deutschland, Österreich und Luxemburg berufen. Der erfahrene Branchenprofi ist seit bald zehn Jahren im Vertrieb für das Unternehmen tätig. Er wird sowohl seine Führungserfahrung als auch sein vertriebliches Know-How im dreistufigen Vertrieb in den drei Ländern einbringen. In seiner neuen Funktion will er sich auf die Kundenorientierung und die Optimierung der Abstimmungsprozesse fokussieren.