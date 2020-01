Neuer Vertriebsexperte bei Glen Dimplex

Peter Albrecht hat zum 1. Januar 2020 das Vertriebsgebiet Süd-West der Division Heating & Ventilation bei Glen Dimplex übernommen. Der 53-Jährige kann auf eine langjährige Erfahrung im technischen Vertrieb und Projektmanagement in der Baubranche zurückblicken.

Bei Glen Dimplex Heating & Ventilation (GDHV) wird er den Elektro-Fachgroßhandel und Elektro-Fachhandwerker vor Ort beraten. Zudem ist er Ansprechpartner für Planer, Architekten, Wohnungsbaugesellschaften und Energieversorger. Er betreut das komplette Sortiment von DIMPLEX, wozu Produkte rund um das moderne, elektrische Heizen gehören: von qualitativ hochwertig installierten und portablen elektrischen Heizsystemen bis zu cleveren Warmwasserlösungen. Erst kürzlich stellte das Unternehmen das DIMPLEX Smart Climate System vor, mit dem verschiedenste elektrische Wärmeerzeuger zentral gesteuert und intelligent aufeinander abgestimmt werden können.



Der staatlich geprüfte Elektrotechniker kann die Glen Dimplex Kunden sowohl technisch als auch in allen Vertriebsfragen kompetent beraten. Zudem bringt er vielfältige Erfahrungen im technischen Projektmanagement mit. Mit Jahreswechsel übernimmt der Vertriebsspezialist die Aufgaben von Helmut Steinmüller, der Ende 2019 in den Ruhestand gehen wird..