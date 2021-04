Neuer CEO für die Vasco Group

Die Arbonia Group gibt Veränderungen in der Geschäftsführung der Vasco Group N.V. bekannt: Stefan Böni, derzeitiger CEO, verlässt das Unternehmen. Seine Nachfolge übernimmt Christian Schmitz-Eckert, der damit seit dem 19. April 2021 die Führung der Vasco Group mit den Marken Vasco, Superia und Brugman innehat.

Ulrich Bornkessel, CEO Division HVAC der Arbonia Gruppe, erklärt zum Wechsel: „Herzlichen Dank an Stefan Böni für den Einsatz und die wertvollen Beiträge seit seinem Eintritt in das HVAC Executive Management Board im Juli 2019 als Head of Corporate Development & Strategic Projects. Ab Februar 2020 hatte er zudem die Verantwortung als CEO der Vasco Group übernommen. Wir wünschen ihm alles Gute, Erfolg und viel Glück für seine neuen Aufgaben. Mit Christian Schmitz-Eckert kommt nun ein bekanntes Gesicht mit Branchenerfahrung und großem Engagement an die Spitze des Unternehmens.”

Christian Schmitz-Eckert sagt: „Ich übernehme diese neue Aufgabe mit viel Begeisterung. Die Mission ist klar: Gemeinsam mit dem Management-Team werden wir weiter an der starken Entwicklung unserer Marken und unserer Schlüsselmärkte in Europa arbeiten. Darauf freue ich mich sehr!"