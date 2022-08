Neuer Termin: Online-Workshop „Lüftung in Bildungsstätten“

Bild: Trox Bild: Trox FGK) am 14. September 2022 erneut den Online-Workshop „Lüftung in Bildungsstätten“ an. Bei der ersten Veranstaltung zu diesem brandaktuellen und in der Öffentlichkeit sehr aufmerksam verfolgten Themenkomplex informierten sich mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Bedeutung guter Raumluft und wie sie sichergestellt werden kann.



Neben Beispielen, Erfahrungen und der Vorstellung unterschiedlicher Lüftungssysteme steht das Forschungsprojekt „Untersuchungen zur Optimierung maschineller Luftführungskonzepte in Schulen zwecks Verbesserung der Innenraumluftqualität, Behaglichkeit und Energieeffizienz (OLiS)“ auf dem Programm des Seminars sowie der FGK-Status-Report 22 „Lüftung in Schulen“, der sich u. a. mit Auslegungsgrundlagen für Lüftungsanlagen in Schulen, Strömungsformen im Raum und mit der Energieeffizienz befasst. Im Anschluss an die Vorträge können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer offenen Fragerunde beteiligen.



Der kostenfreie Workshop findet am 14. September 2022 von 9 bis 12 Uhr statt. Das detaillierte Programm und den Anmeldelink finden Interessierte auf der Website des Verbandes.