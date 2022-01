Der international tätige Baudienstleister ISG verstärkt sein Führungsteam in Deutschland. Karin Richter (58) ist seit Beginn des Jahres Niederlassungsleiterin in Berlin. Die Hamburger Niederlassung wird seit Dezember 2021 von Günter Zinnitsch (57) geführt. Die bisherige Niederlassungsleiterin Martina Harms übernimmt die Position des Business Development Director North.

Iris Wolke-Haupt, Managing Director Fit Out Germany der ISG, kommentiert: „Mit Karin Richter und Günter Zinnitsch gewinnen wir zwei ausgewiesene Experten im Management von Großprojekten. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen in verschiedensten Führungspositionen. Damit setzen wir unsere Wachstumsstrategie in Deutschland weiter erfolgreich fort und fokussieren uns auch an den Standorten Hamburg und Berlin auf die Umsetzung von großen Projekten.“