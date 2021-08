Für den Neubau des Erweiterungsgebäudes für Operative Intensivpflege / Perinatalzentrum (OIP-PNZ) hat die Uniklinik RWTH Aachen die ARGE OIP beauftragt. Caverion Deutschland ist dabei Partner für die Gebäudetechnik. Die Leistungen umfassen die Gewerke Gebäudeautomation, Sanitär, Heizung, Kälte, Lüftung, Sprinkler sowie die Medienversorgung. Der Auftragsanteil der Caverion liegt bei mehr als 20 Mio. €.

Der Bauabschnitt ist Teil der Neustrukturierung des Intensiv-Pflegebereichs am Universitätsklinikum Aachen. In das neue siebengeschossige Gebäude mit ca. 8.600 m² Bruttogeschossfläche installiert der Gebäudetechnik-Spezialist rund 4.700 Datenpunkte für die Gebäudeautomation. Diese steuert u.a. die Lüftungstechnik, die eine Luftmenge von ca. 305.000 m³/h bewegt. Annähernd 150 Heizkörper und über 80 Umluftkühlgeräte mit einer Gesamtleistung von rund 262 kW sorgen ganzjährig für optimale Bedingungen im Gebäude. In den Patientenzimmern werden Kühldecken auf einer Gesamtfläche von rund 770 m² verbaut. Das Gebäude erhält auch eine Wassernebel-Löschanlage.

„Unser Hauptgebäude stammt aus den 1980er Jahren. Es muss als Krankenhaus und Medizinische Fakultät der RWTH Aachen ständig den sich weiterentwickelnden technischen Anforderungen angepasst werden. Gleichzeitig benötigen wir mehr Platz und es entstehen neue Gebäude. Wir sind sicher, dass wir ein energieeffizientes Gebäude erhalten, das auch künftige Anforderungen erfüllt,“ sagt Heike Bekaan, Bereichsvorstand Bau und Brandschutz der Uniklinik RWTH Aachen.

Manfred Simmet, Geschäftsführer Caverion Deutschland, ergänzt: „Es ist unser Anspruch, optimale Bedingungen zu schaffen, in der sich Patienten gut erholen, Studierende einen modernen Ort zum Lernen haben und Mitarbeitende effizient und komfortabel arbeiten können.“