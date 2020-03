MTA gibt Entwarnung für Produktionsstandorte in Norditalien

... für seine drei Produktionsstandorte in Norditalien.

Am 11. März 2020 gab der italienische Kälteanlagen-Hersteller MTA S.p.A in einer offiziellen Meldung Entwarnung für seine drei Produktionsstandorte in Norditalien.

Auch wenn Ministerpräsident Guiseppe Conte am 10. März 2020 das ganze Land zur Sperrzone erklärt hat, wird die Produktion von Kaltwassersätzen, Wärmepumpen und Kältetrocknern beim italienischen Hersteller MTA S.p.A in der Zona Industriale von Padova nahe Venedig uneingeschränkt fortgesetzt.

An den Standorten Conselve, Tribano und Bagnoli sind keine Mitarbeiter vom Corona-Virus betroffen. Das MTA-Management überwacht die Situation kontinuierlich und handelt in voller Übereinstimmung mit den Bestimmungen der italienischen Regierung zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

Für Fragen zur aktuellen Entwicklung wenden sich deutsche Kunden bitte an die MTA GmbH (www.mta.de) in Nettetal.