Mit Zewotherm Leistungsverzeichnisse erstellen

Für das schnelle Erstellen von Leistungsverzeichnissen hat Zewotherm die Datensätze seines kompletten Produktsortiments jetzt auch auf dem Online-Portal ausschreiben.de bereitgestellt. Unter dieser Internet-Adresse sind alle Zewotherm-Informationen zu Flächenheizung, Wärmepumpen, Wohnraumlüftung, Verbundrohrsystem, Wohnungsstationen und „MultiFloor“ abrufbar.

Mit der Bereitstellung der digitalen Datensätze auf ausschreiben.de will der Komplettanbieter aus Remagen für Architekten, Planer, Handwerker und Auftraggeber der öffentlichen Hand einen weiteren Servicevorteil schaffen. So können Nutzer der Plattform ihre Informationen in bis zu neun unterschiedliche Datei-Formate exportieren. Der Datenaustausch ist GAEB-zertifiziert und entspricht dem modernen Datenaustausch nach GAEB DA XML 3.2.. Neben den GAEB-Formaten ist die Ausgabe auch nach neuer Datanorm 5 möglich.

Zewotherm stärkt mit der Online-Präsenz bewusst seinen Serviceauftritt. Erst kürzlich hatte das Unternehmen seine Premium-Mitgliedschaft mit dem Softwarehaus liNEAR mitgeteilt. So stehen liNEAR-Kunden sämtliche Zewotherm-Datensätze aus nahezu allen Segmenten kostenlos zur Verfügung.