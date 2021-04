Mengen und Massen vom CAD- ins AVA-Programm

Ein schneller Austausch von Mengen und Massen über IFC ist ab sofort durch eine openBIM-Kooperation zwischen Orca-AVA und mh-software möglich! Doch wie können auch Sie davon profitieren und wie ist ein Austausch möglich? Hier erfahren Sie mehr:

Intelligentere Verknüpfung der TGA-Planung mit der LV-Erstellung

Der lästige Prozess, Mengen und Massen aus dem TGA-Modell händisch in die AVA-Software zu übertragen gehört zum Alltag in Planungsbüros. Dieser Prozess ist aufwendig, fehleranfällig, teuer und vor allem eins … umständlich! Denn eigentlich liegen bereits alle Informationen im CAD vor. Darum haben sich der TGA-Planungssoftware-Hersteller mh-software und Orca im Zuge der openBIM-Bewegung zusammengetan, um gemeinsam mit Hilfe des offenen IFC-Standards eine Lösung zu entwickeln.

Von der Planung zum fertigen LV

Durch die Planung mit der Systemlinien-Technologie(SyLT) in mh-software, liegen alle wichtigen Daten im 3-in-1-Gesamtmodell vor. Dieses 3D-Modell dient als single source of truth für die Konstruktion und Berechnung sowie für Pläne, Massenauszüge und jegliche Art von Exporten, z.B. des IFC-Exports. Somit sind alle Daten stets aktuell und stehen per Knopfdruck zur Verfügung.

Ab sofort ist es möglich, aus den smarten IFC-Dateien von mh-software, Mengen und Massen für die LV-Erstellung in Orca-AVA über IFC zu importieren.

Der optimierte IFC-Export und -Import erspart das fehleranfällige und zeitaufwändige Springen zwischen AVA und CAD sowie dem ausgeplotteten Plan.

Kostenloses Webinar – Hier finden Sie weitere Informationen

Sie wollen zukünftig Ihre Mengen und Massen aus den mh-IFC-Dateien in Orca-AVA generieren? Dann nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar am 22. April 2021 um 10:00 Uhr teil. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie von den Vorteilen von openBIM profitieren können.

Am Webinar kostenlos teilnehmen.