Martin Füllenbach ist neuer CEO der Solidpower-Gruppe

Im Zuge der Internationalisierung hat die Solidpower-Gruppe Martin Füllenbach als neuen CEO berufen. Er übernimmt die Position von Andreas Pichler, der das Unternehmen für Brennstoffzellentechnologie drei Jahre als CEO geführt und gemeinsam mit seinem Nachfolger den reibungslosen Übergang gestaltet hat.

Martin Füllenbach verfügt über ein abgeschlossenes Studium in Wirtschafts- und Organisationswissenschaften sowie einen Doktortitel in Finanzwissenschaften.

Bild: Solidpower GmbH

Füllenbach, zuletzt vier Jahre CEO der börsennotierten Semperit AG Holding, soll den weltweiten Roll-Out der „Bluegen-Reihe“ begleiten und die industrielle Fertigung weiter voranbringen. Als Manager hat er umfangreiche Erfahrung in Führungspositionen in ganz Europa gesammelt und war in leitenden Positionen in einer Reihe von Technologieunternehmen tätig.