Markus Friedrichs neuer Geschäftsführer der Uponor Kamo GmbH

Markus Friedrichs, Geschäftsführer der Uponor Kamo GmbH

Foto: Uponor



Im Dezember 2021 hatte Uponor die Verschmelzung der KaMo GmbH und der Delta Systemtechnik GmbH bekanntgegeben. Seither tritt das Unternehmen als Uponor Kamo GmbH am Markt auf. Das Portfolio umfasst Lösungen für die zentrale und dezentrale Frischwarmwasserbereitung sowie für eine effiziente Verteilertechnik. An den beiden Standorten in Celle und Ehingen beschäftigt das Unternehmen insgesamt rund 200 Mitarbeiter.