List-Gruppe beteiligt sich an intecplan

Die Nachfolge für intecplan, eine Planungs- und Beratungsgesellschaft für Gebäudetechnik aus Düsseldorf, ist geregelt: Die List-Gruppe mit Hauptsitz in Nordhorn erweitert ihre Kompetenzen und beteiligt sich an dem Ingenieurbüro.

Dieses hat sich mit einem 60-köpfigem Team auf die integrierte technische Planung z.B. für Büro- und Verwaltungsgebäude, Industrieimmobilien, Hotels und gewerbliche Wohnimmobilien spezialisiert. Über vierzig Jahre nach der Gründung haben die Geschäftsführer von intecplan, Heiko Lappe und Helmut Schwarz, nun nach einer Lösung für die unternehmerische Nachfolge gesucht.

Mit der List-Gruppe haben sie dafür den passenden Partner gefunden, der ihre Vision für das Unternehmen teilt. Mit der Partnerschaft baut die Unternehmensgruppe, die als Bau- und Immobiliendienstleister zurzeit mit zwölf Gesellschaften von sechs Standorten aus deutschlandweit Immobilien entwickelt, plant und baut, ihre Kompetenz in der Planung und damit ihre Position als Spektrum-Anbieter weiter aus. Die Gründe für die Beteiligung liegen für List vor allem in der Expertise des Unternehmens im Bereich integrierter Planung. So wirkt intecplan u.a. derzeit am Bau des Überseequartiers in Hamburg oder dem Dom-Carée in Köln mit.

„Wir wachsen, wenn die Richtigen kommen – wenn wir nun also die Möglichkeit haben, ein tolles Team für uns zu gewinnen, dann nutzen wir sie natürlich gerne“, freut sich Gerhard List, Vorstandsvorsitzender der List AG. Operativ wird intecplan weitermachen wie bisher. Auch Heiko Lappe und Helmut Schwarz werden in den kommenden Jahren das Unternehmen weiterhin als geschäftsführende Gesellschafter aktiv begleiten.

„Beiden Seiten ist es wichtig, dass intecplan auch intecplan bleibt“, erläutert Heiko Lappe. „Das Unternehmen hat sich am Markt einen sehr guten Ruf erarbeitet“, ergänzt Gerhard List. Zudem geht er auf die nächsten Schritte ein: „Gemeinsam mit der Geschäftsführung von intecplan möchten wir das Geschäft weiter ausbauen.“

Neben intecplan gehört eine weitere Planungsgesellschaft zur List-Gruppe, die List Ingenieure. Sie werden weiterhin alle Projekte der hauseigenen Baugesellschaften und Projektentwickler begleiten und bedienen somit eine andere Sparte als intecplan. Allerdings, betont List, strebe man einen intensiven fachlichen Austausch an, der Vorteile für beide Gesellschaften mit sich bringt.