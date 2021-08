LG Air Solution (AS) bekommt Verstärkung: Steffen Thomas bereichert das Key Account Management-Team des Heating-Bereichs und kümmert sich um den Vertrieb von Wärmepumpen. „Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit mit Steffen Thomas und darauf, ihn bei uns im Team begrüßen zu dürfen. Steffen Thomas ist für uns genau der Richtige. Er bringt langjährige Erfahrung mit, kennt die Kundenbedürfnisse genau und passt durch seine Expertise perfekt zu LG“, so Andras Gelbke, Direktor für Deutschland bei LG Air Solution.

Steffen Thomas ist SHK-Meister und seit mehr als 14 Jahren im Vertrieb für Wärmepumpen tätig. Er unterstützt LG seit dem 1. August 2021 als Key Account Manager in der Region West.

Durch vergangene berufliche Stationen, insbesondere die langjährige Mitarbeit im Vertrieb eines mittelständigen Anlagenbauers sowie die Zusammenarbeit mit einem namhaften Elektronikkonzern ist Steffen Thomas Experte in seinem Gebiet – in beiden Firmen war Steffen Thomas für den Vertrieb im Bereich Wärmepumpen zuständig, „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit LG, auf tolle Produkte und darauf die Marke im deutschen Markt voranzutreiben“, so Steffen Thomas.