LG Aircon Academy nimmt Präsenzschulungen auf

Im Oktober 2021 nimmt die LG Aircon Academy wieder Präsenzschulungen in ihren Räumen in Eschborn bei Frankfurt auf. Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie war das gesamte Bildungs- und Trainingsangebot seit Mai 2020 auf reinen Online-Betrieb umgestellt. Nun können sich Fachhandwerker, Techniker und Ingenieure wieder auf Präsenzveranstaltungen in den Schulungsräumen der LG Aircon Academy an Originalgeräten sowie auf direkten persönlichen Austausch und Begegnungen unter Kollegen freuen. Akademieleiter Christoph Lichtblau wird wie gewohnt durch die Schulungsangebote führen und den Teilnehmern praktische Tipps und Insiderwissen über Planung, Funktion, Einbau, Wartung und Service der Produkte aus dem Hause LG mit auf den Weg geben.

Schulungen finden unter geltenden Hygieneregeln statt

Sämtliche Schulungen sind kostenlos, die Teilnehmer erhalten im Anschluss ein Teilnahmezertifikat. Vor Ort gelten die aktuellen Hygienevorschriften und es dürfen maximal zehn Personen (incl. LG Personal) unter Einhaltung der AHA-Regeln teilnehmen. Darüber hinaus werden die Kontaktdaten erfasst und die Teilnehmer müssen einen negativen Testnachweis, einen Nachweis über Genesung oder die vollständige Impfung erbringen (3G-Regel).

„Wir freuen uns sehr, unter Berücksichtigung aller geltenden Hygieneregeln endlich wieder Präsenzschulungen anbieten zu können. Bei der gemeinsamen Arbeit am echten Gerät lässt sich das Fachwissen doch immer noch am besten vermitteln, und von dieser Praxisnähe profitieren die Fachtechniker und Installateure später bei der Arbeit für ihre potenziellen Kunden“, erklärt Christoph Lichtblau.

Online-Schulungen weiterhin möglich

Neben den Präsenzschulungen bietet LG Air Solution auch weiterhin Online-Schulungen an. Diese sind ähnlich interaktiv wie die Präsentveranstaltungen und ermöglichen eine Schulung direkt an der Anlage – nur eben aus dem eigenen Betrieb der Teilnehmenden heraus. „Die Erfahrung der letzten 1 ½ Jahre haben gezeigt, dass auch die Online-Schulungen gut angenommen werden. Mehr als 500 Kunden haben diese Option erfolgreich genutzt. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, in Zukunft auf beide Optionen – Präsenz- und Online-Schulung – zu setzen“, so Christoph Lichtblau.

Die nächsten Termine und Themen der Präsenzschulungen:

06. Oktober 2021: RAC und Multi

13. Oktober 2021: LG VRF System

03. November 2021: LG Therma V Wärmepumpen

24. November 2021: Elektrotechnik für Klimageräte

01. Dezember 2021: Hydraulik für Wärmepumpen

Die Seminare finden jeweils von 09:00 bis 12:00 Uhr statt.

Eine Anmeldung zu den Präsenzschulungen ist über https://b2bmkt.lge.com/LGairconacademy oder über möglich. Zur Anmeldung für die Live-Online-Schulungen geht es unter https://b2bmkt.lge.com/LGOnlineschulung.