Laufen vertreibt Tece-Spültechnik in der Schweiz

Die Tece Schweiz AG kooperiert künftig bei der Vermarktung von Spültechnik mit der Keramik Laufen AG, der Schweizer Tochtergesellschaft der Laufen-Gruppe. Ab Januar 2020 wird Keramik Laufen den Vertrieb der Tece-WC-Technik in der Schweiz übernehmen. Die übrigen Produktgruppen (Entwässerungslösungen, Installationswände/Vorfertigung und Abscheidetechnik) bleiben unverändert bei der Tece Schweiz AG angesiedelt.

Die Tece Schweiz AG mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall ist ein Tochterunternehmen des deutschen Sanitärtechnikspezialisten Tece.

Keramik Laufen mit Sitz in Laufen (BL) ist der einzige Schweizer Hersteller von Sanitärkeramik. Außerdem produziert das Unternehmen Armaturen und ist auf den Vertrieb von Komplettlösungen für Badezimmer im Premium-Segment spezialisiert.

Die beiden Unternehmen versprechen sich von der Zusammenarbeit hohen Nutzen für die Schweizer Kunden, die von der Kombination von hochwertigem Design vor und technisch anspruchsvollen Lösungen hinter der Wand profitieren sollen.