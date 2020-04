KSP to go verstärkt Key-Account-Team

Die RMBH GmbH hat sich im Bereich Vertrieb KSP to go erneut personell verstärkt. Mit Daniel Schwelgin konnte zum 1. Februar 2020 ein erfahrener Vertriebsspezialist gewonnen werden. Er nimmt die Doppelposition Key Account Manager Nord/Ost und Exportmanager Benelux/Skandinavien ein.

Daniel Schwelgin verfügt über umfangreiche Vertriebserfahrungen in leitenden Positionen, zuletzt als Exportleiter bei der easy life GmbH. Der Ausbau der Key-Account-Managementstruktur wurde notwendig, weil die Anzahl der Großhandelspartner von KSP to go im In- und Ausland stark wächst.

Im Zuge dieser Entwicklung hat die RMBH GmbH den Zuschnitt der Regionen angepasst. Aus den bisherigen zwei Key-Account-Gebieten Nord/West und Süd/Ost werden nun drei Gebiete. Thomas Grzella, Verkaufsleiter Heiztechnik, gibt den Bereich Nord ab und konzentriert sich zukünftig auf die Region West sowie das Projektgeschäft.

Philip Hertrich, bisher Key Account Manager Süd/Ost, gibt den Osten ab. Sein Schwerpunkt liegt nun auf der Region Süd sowie dem Vertrieb in Österreich. In der neuen Struktur sind jedem Key Account Manager vier bis fünf Vertretungsgebiete im Inland zugeordnet.

Die RMBH GmbH bietet unter www.ksp2go.com detaillierte Informationen und viele Hilfestellungen zu ihren Produkten und stellt unverbindliche Projektanfragen bereit.