Kostenlose Webinare: Mehr Effizienz beim Heizen und der Warmwasserbereitung

Mit einer Kursreihe und diversen Einzel-Webinaren startet Varmeco in den Frühling. Am 15.2.2022 beginnt die in verschiedene Themen gegliederte Kursreihe zur „Trinkwassererwärmung mittels Frischwassertechnik". Die Episoden sind bis auf die aufeinander aufbauenden Teile 2 und 3 in sich abgeschlossen. In weiteren Einzel-Webinaren erfahren Teilnehmer, was bei der Auslegung nach DIN EN 12831-3 für Trinkwassererwärmungsanlagen zu beachten ist oder wie die „eXergiemaschine“ zur Effizienzsteigerung in Heiz- und Warmwassersystemen beiträgt.

Die Termine im Überblick:



Fünfteilige Kursreihe: Trinkwassererwärmung mittels Frischwassertechnik

Dienstag, 15.02.2022 Grundlagen der Trinkwasser-Hygiene

Dienstag, 22.02.2022 Funktion der Frischwassertechnik, Teil 1

Dienstag, 01.03.2022 Funktion der Frischwassertechnik, Teil 2

Dienstag, 08.03.2022 Auslegung und Dimensionierung

Dienstag, 15.03.2022 Das Ding mit der „Exergie"

jeweils von 10:30 bis 11:30 Uhr

Webinar DIN EN 12831-3 für Trinkwassererwärmungsanlagen: Die wichtigsten Inhalte und deren Umsetzung in die Praxis



Mittwoch, 16.02.2022

Mittwoch, 16.03.2022

Mittwoch, 21.04.2022

jeweils von 10:00 bis 12:15 Uhr

Webinar: „eXergiemaschine“ - Effizienzsteigerung in Heiz- und Warmwassersystemen

Donnerstag, 10.03.2022

Donnerstag, 07.04.2022

Mittwoch, 25.05.2022

jeweils von 10:30 bis 11:30 Uhr

Weitere Informationen und die Links zur Anmeldung zu den jeweiligen Webinaren sind auf der Webseite des Unternehmens zu finden.