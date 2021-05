Kostenlose Online-Seminare von B.E.G.

Die Firma B.E.G. veranstaltet im Sommer und Herbst 2021 kostenlose Online-Seminare:



Für Installateure, Planer, KNX-Integratoren, Elektriker und Mitarbeiter des Elektrogroßhandels und interessierte Laien ist das Online-Seminar am 21. Juli und 17. Dezember 2021 gedacht: Hier geht es um das Thema „Kleintiererkennung – Fehlschaltungen bei Bewegungsmeldern vermeiden“. Präsenz- und Bewegungsmelder kommen vielerorts zum Einsatz – in und an Industrie- oder Bürogebäuden sowie im Wohnbereich. Im Außenbereich, wo vor allem Bewegungsmelder eingesetzt werden, kommt es häufig zu Fehlschaltungen durch Tierbewegungen. Wie die Bewegungserkennung funktioniert und wie man die Fehlschaltungen durch Kleintiere vermeidet, zeigt dieses Seminar.



Um die Multisensoren-Familie „Occulog“ geht es in dem Online-Seminar am 16. Juni und 15. Oktober 2021. Ein perfektes Raumklima ist abhängig von vielen Faktoren: Luftgüte, Luftqualität und Temperatur tragen maßgeblich dazu bei. Die Sensoren der „Occulog“-Familie erfassen die dafür ausschlaggebende Werte wie VOC-Konzentration und Temperatur. Die Überschreitung der hinterlegten Werte wird in Ampelfarben angezeigt, durch intelligente Verknüpfungen kann dann z.B. die Lüftungsanlage in Gang gesetzt werden.



Das Seminar am 17. November 2021 zum Thema: „DALI-Fehlersuche – Strukturierte Analyse der DALI-Beleuchtungssteuerung“ richtet sich insbesondere an Installateure, Planer, KNX-Integratoren, Elektriker und Mitarbeiter des Elektrogroßhandels. Das DALI-System ist eingerichtet, doch es funktioniert nicht wie es soll: Dann beginnt die Suche nach der Ursache. Um den Fehler möglichst schnell zu finden und nicht alles doppelt und dreifach prüfen zu müssen, sollte die Suche klar strukturiert sein. Beginnend mit den häufigsten Fehlerquellen können so nach und nach Komponenten ausgeschlossen werden, bis die Fehlerquelle eindeutig identifiziert werden kann. Das Suchsystem lässt sich sowohl für DALI Kompakt, DALI-LINK und BMS-DALI2 als auch für KNX-Systeme mit DALI-Leuchten einsetzen.



Die Online-Seminare dauern jeweils 45 min. Zur Anmeldung geht es hier.