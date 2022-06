Bild: BVFA Bild: BVFA Brandschutzdirekt Löschtechnik“ vom Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. (BVFA) und FeuerTrutz am Mittwoch, 29. Juni, in Nürnberg liegen in der Information und Wissensvermittlung zu aktuellen Fragestellungen des anlagentech-nischen Brandschutzes. Neben den Neuerungen in den Regelwerken (NFPA 13 und VdS) geht es um das Schaumlöschmittel und das Verbot von Fluortensiden. Weitere Schwerpunkte des Tages sind Themen wie Hochdrucklöschanlagen oder auch das Zusammenwirken von Sprinkleranlagen mit Rauch- und Wärmeabzugsanlagen. Es ist unbestritten, dass versicherungstechnische Forderungen im Hinblick auf Feuerlöschanlagen den Markt in Deutschland intensiv bewegen. Daher sei es den Veranstaltern wichtig, Hintergründe zu dieser Fragestellung aufzugreifen.

Die kompetenten und mit reichlich praktischen Erfahrungen ausgestatteten Referenten stellen sich im Anschluss an ihre Fachbeiträge den Fragen aus dem Publikum. So erhalten Teilnehmer Antworten auf ihre Fragestellungen sowie Tipps für die tägliche Arbeit. Neben dem regen Gedankenaustausch bietet sich auch die Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Die Veranstaltung richtet sich vornehmlich an Planer, Betreiber, Industrie, Versicherer und Errichter – also an alle Fachkräfte, die im Bereich anlagetechnischer Brandschutz tätig sind.