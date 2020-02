Kludi stärkt deutschen Vertrieb

Foto: Kludi GmbH & Co. KG

Kludi erweiterte zum 1. Februar 2020 die Geschäftsleitung des deutschen Vertriebs. Axel Stoiber (links) verantwortet künftig die Beziehungen zum Sanitärhandel und -handwerk, Florian Schindler (rechts) führt das Projektgeschäft. Beide berichten an den Sprecher der Geschäftsleitung Deutschland, Sebastian Biener (Mitte).

Foto: Kludi GmbH & Co. KG

Zum 1. Februar 2020 gab die Kludi GmbH & Co. KG (www.kludi.com) mit Stammsitz in Menden der Organisation ihres Vertriebs in Deutschland eine neue Struktur. Der Armaturenspezialist aus dem Sauerland stellt seine Geschäftsleitung Deutschland breiter auf, indem das Unternehmen sie um Axel Stoiber, bisher Vertriebsleiter Süd, und den Leiter des Kludi Projektgeschäfts, Florian Schindler, erweitert.

Dabei übernimmt Axel Stoiber als Geschäftsleiter „Handel und Handwerk“ künftig deutschlandweit die Verantwortung für die Gestaltung der Beziehungen zu den SHK-Fachkunden, während sich Florian Schindler als Geschäftsleiter „Projekte“ mit seinem Team weiterhin um die Ansprache von Wohnungswirtschaft, Architekten und Interior Designern hierzulande kümmert. Sebastian Biener, bisher Geschäftsleiter Vertrieb Deutschland, wird Sprecher der Geschäftsleitung Deutschland.

„Durch die Aufteilung der Verantwortlichkeiten wollen wir noch näher an unseren verschiedenen Fachkunden agieren und damit eine ebenso fokussierte wie wirkungsvolle Betreuung unserer Marktpartner sicherstellen“, erklärt Sebastian Biener. „Mit der Neustrukturierung unterstreichen wir zugleich unser Bekenntnis zum professionellen Vertrieb.“

Mehr Servicequalität

Aus denselben Gründen plant das Familienunternehmen, im Laufe des Jahres seine regionale Vertriebsstruktur zu erweitern. Aus den bisher drei Regionen Nord, West und Süd sollen künftig fünf werden: Neu hinzu kommt eine Region Ost, während der Markt in Süddeutschland in die Regionen Südwest und Südost aufgeteilt werden wird. „Indem wir auch hier die Verantwortung auf mehr Schultern verteilen, sorgen wir für eine intensivere Betreuung unserer SHK-Fachkunden durch unsere Vertriebsmannschaft und für eine weitere Verbesserung unserer Servicequalität“, so Sebastian Biener.