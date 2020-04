Kludi ernennt regionale Vertriebsleiter

Mit Wirkung zum 1. Februar 2020 hatte die Kludi GmbH & Co. KG (www.kludi.com) ihrem Vertrieb in Deutschland eine neue Leitungsstruktur gegeben. In diesem Zuge hatte der Sauerländer Armaturenspezialist u.a. die regionale Organisation seines Vertriebs im wichtigen Heimatmarkt um drei neue Einheiten erweitert: Die bisherige Region Süd hat das Familienunternehmen in die Regionen Südwest und Süd aufgeteilt und eine zusätzliche Region Ost geschaffen.

„Ziel dieser abschließenden Etappe der Neustrukturierung unseres Vertriebs ist es, mit unseren jetzt fünf regionalen Teams in unserem Außen- und Innendienst eine fokussierte Marktbearbeitung entlang des professionellen Vertriebswegs sicherzustellen und möglichst nah an unseren Fachkunden in Handel und Handwerk zu agieren. Wir sehen uns damit auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gut aufgestellt, um zusammen mit unseren Marktpartnern die derzeitigen Herausforderungen erfolgreich zu meistern und nach der Krise gemeinsam durchzustarten“, erklärt Sebastian Biener, Sprecher der deutschen Kludi Geschäftsleitung. Diese hat die letzten Wochen dazu genutzt, den Aufbau der Flächenorganisation der neuen Struktur anzupassen und Rollen und Verantwortlichkeiten in der Vertriebsmannschaft neu zu definieren. Damit ist die 2018 initiierte Neuorganisation des Deutschlandvertriebs abgeschlossen.

Führungspositionen mit eigenen Mitarbeitern besetzt

In diesem Zuge hat Kludi Hans-Günter Schmid, bisher Außendienstmitarbeiter in Baden-Württemberg, zum Vertriebsleiter Süd-West und Patrick Allhoff, zuletzt seit Mitte 2015 Key Account Manager Küche/OEM, zum Vertriebsleiter Süd befördert. Beide berichten ab sofort an Axel Stoiber, seit Februar 2020 Geschäftsleiter „Handel und Handwerk“.

Zugleich übernimmt Meik Eichholt, der seit 2017 für die Betreuung des Großhandels in Nordrhein-Westfalen zuständig gewesen ist, die neu geschaffene Position des Gebietsleiters West für das Kludi Projektgeschäft mit Berichtslinie an Florian Schindler, Geschäftsleiter „Projekte“ beim Mendener Armaturenhersteller. In seiner neuen Funktion betreut Meik Eichholt künftig die Projektabteilungen im Sanitärgroßhandel, Planungs- und Architekturbüros sowie Firmen der Wohnungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland. „Es ist toll, dass wir unsere neuen Führungspositionen mit eigenen, zum Teil langjährigen Mitarbeitern besetzen konnten, die über viele Jahre Erfahrung in der SHK-Branche und damit entsprechend stabile Kundennetzwerke verfügen“, freut sich Sebastian Biener. Über die Besetzung der Position der Vertriebsleitung Ost ist noch keine Entscheidung gefallen.

Vernetzte Betreuung von Handel und Handwerk

Gleichzeitig hat Kludi zum Monatsbeginn im deutschen Flächenvertrieb die neue Position von Gebietsverkaufsleitern/-innen eingeführt. Derart möchte der Armaturenspezialist aus dem Sauerland die Fachkundenbetreuung entlang der Stufen des professionellen Vertriebswegs eng zusammenführen und zum Nutzen der Marktpartner effektiv miteinander vernetzen. „Diese Position ist mit mehr Verantwortung verbunden und stellt an die Inhaberinnen und Inhaber entsprechend hohe Anforderungen“, sagt Geschäftsleitungssprecher Biener. „Doch in unserer Mannschaft sind zahlreiche Kolleginnen und Kollegen, die für diese anspruchsvolle Aufgabe qualifiziert sind bzw. dahin entwickelt werden können.“

Die bisherige Funktion von Verkaufsförderern/-innen werde es künftig nicht mehr geben. Daher werde Kludi bis Ende Juni 2020 die entsprechenden vier Stellen abbauen.