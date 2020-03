Kiefer in Stuttgart erhält neuen Namen

Die Maschinenfabrik Gg. Kiefer GmbH aus Stuttgart firmiert zum 1. April 2020 zur KieferKlimatechnik GmbH. Abgesehen vom neuen Namen der Gesellschaft verändert sich für Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter des Unternehmens nichts, da die Firmenidentität vollständig erhalten bleibt. Das Kiefer Klimatechnik-Markenlogo wurde an die Namensänderung entsprechend angepasst.

„Mit der Umfirmierung möchten wir den heutigen Geschäftszweck der Firma klarer herausstellen. Diese Anpassung ist uns wichtig, um am Markt richtig wahrgenommen zu werden. Als produzierendes Unternehmen für Absauganlagen im Jahr 1877 gestartet, bieten wir heute eine umfangreiche Palette an Produkten und Leistungen rund um die Klimatechnik im Nichtwohnbau an", erklärt Geschäftsführer Dipl.-Kfm Ingo Kiefer.

„Unser Ziel, eine menschengerechte, umweltschonende und energiesparende Luft- und Klimatechnik zu entwickeln, steht dabei weiterhin im Mittelpunkt unserer Anstrengungen", ergänzt Geschäftsführer Dipl.-Ing. Clemens Kiefer.