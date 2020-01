Kessel-Seminarprogramm für 2020

Neben einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm mit Präsenzseminaren, Webinaren und eLearning-Angeboten bietet das KundenForum auch individuell auf den Kundenbedarf zugeschnittene Seminare an.

Kessel bietet 2020 wieder ein umfangreiches Seminarprogramm zur Entwässerungstechnik. Neben deutschlandweiten Präsenzseminaren und eLearning-Angeboten bietet das Kessel-KundenForum auch ein komplett neu entwickeltes Webinar-Konzept an.

Die angebotenen Weiterbildungsformate werden durch Videos, Animationen und praktische Vorführungen lebhafter und abwechslungsreicher. Dazu erstrahlen die Schulungsunterlagen sowie das KundenForum-Logo in einem neuen Design.

In insgesamt sechs deutschen KundenForen vermitteln Dozenten Wissen rund um das Thema Entwässerungstechnik. Die modernen Seminarräume bieten die passende Umgebung, um Theorie und Praxis zu vereinen. Die Schulungen reichen von Basis-, Praxis- und Fach-Seminaren bis hin zu Branchenkursen.

Das Seminarangebot steht online unter http://weiterbildung.kessel.de/ zur Verfügung.

Schwerpunktthemen 2020

Zum erweiterten Angebot gehört 2020 das Seminar „Einbau, Funktion und Wartung von Pumpstationen“. Ziel ist es, den Teilnehmer zu vermitteln, wie sie Pumpstationen sicher und richtig einbauen sowie in Betrieb nehmen. Durch den hohen Praxisanteil des Seminars werden die Grundlagen der Planung und Bemessung von Hebeanlagen anschaulich dargestellt. Darüber hinaus bietet Kessel in Kooperation mit dem Hersteller Doyma einen neuen Brandschutz-Praxiskurs an.