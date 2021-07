Kampmann Kampus starten mit Präsenzseminaren

Ab September bietet der Kampmann Kampus wieder verstärkt Seminare in Präsenz an.

Ab September 2021 legt der Kampmann Kampus den Schwerpunkt seiner Schulungen wieder auf Präsenzveranstaltungen. Pandemiebedingt haben die Veranstaltungen in den vergangenen Monaten nur online stattgefunden, aufgrund der gelockerten Corona-Regelungen plant der Anbieter nun wieder Seminare an verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Einige Webinare werden weiterhin zusätzlich angeboten.

Das aktuelle Programm umfasst eine Vielzahl an Veranstaltungen und deckt damit alle wichtigen Themen der Bereiche Heizen, Kühlen und Lüften ab. Speziell für Quer- und Neueinsteiger, aber auch zur Auffrischung vorhandenen Wissens sind die Grundlagenseminare zur Lüftungs-, Kälte-, Heizungs- und Regelungstechnik konzipiert. Fachhandwerker und Planer, Architekten oder Techniker können sich u.a. zu den Themen F-Gase-Verordnung, BIM in der TGA, Gewährleistungs-Management, TGA in Industriehallen oder zur neuen Heizlast DIN EN 12831-1 weiterbilden.





Für einen gelungenen Einstieg: Lüftungstechnik Grundlagen

Zum Thema Lüftungstechnik bietet der Kampus ein Grundlagenseminar an, denn bei der Planung und Ausführung von Systemen zur Beheizung und Kühlung von Gebäuden kommen die Betroffenen zunehmend auch mit dem Aspekt Lüftungstechnik in Kontakt. Die Veranstaltung richtet sich dementsprechend vor allem an die Zielgruppen Anlagentechniker und Fachplaner sowie an Hochschul-Absolventen und den Fachgroßhandel, die hier fundiertes Wissen zu den wichtigsten Planungsgrundlagen erwerben. Zudem wird ein Einblick in die aktuellen Normen und die Ausführungspraxis gegeben

VDI 6022 Hygiene-Seminare

Zwei Veranstaltungen zur wichtigen VDI-Richtlinie 6022 greifen die Vorschriften zur Hygiene bei der Planung und Ausführung sowie dem Betrieb und der Instandhaltung raumlufttechnischer Anlagen auf. Das zweitätige Seminar der Kategorie A richtet sich an die Zielgruppe Meister, Techniker und Ingenieure der Fachrichtungen technische Gebäudeausrüstung oder Versorgungstechnik. Hier werden die Teilnehmer für das Thema sensibilisiert und erwerben das nötige Grundlagenwissen u.a. zu den gesetzlichen Regelungen, den potentiellen Gefahren mangelnder Hygiene und den notwendigen Hygieneinspektionen. In der eintägigen Schulung der Kategorie B für Fachmonteure und Gesellen steht die Wartung, Inspektion und Instandhaltung von RLT-Anlagen im Fokus. So gehören zu den inhaltlichen Schwerpunkten Themen wie hygienische Problemzonen, die Notwendigkeit von Wartungsarbeiten oder der persönliche Schutz bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten. Beide Seminare vermitteln dabei nicht nur theoretische Kenntnisse, sondern geben auch viele praktische Handlungshinweise.

Abgeschlossen werden beide Module mit einem Test zur Zertifizierung der Schulung.

Detaillierte Informationen zum kompletten Seminarprogramm stehen auf der Webseite des Kampmann Kampus zur Verfügung. Dort ist auch eine Anmeldung zu den Veranstaltungen möglich.