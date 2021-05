KaMo verstärkt Vertrieb im Außendienst

Mit dem Ausbau der Vertriebsmannschaft um zwei neue Mitarbeiter trägt die KaMo GmbH dem dynamischen Unternehmenswachstum Rechnung.



Zum Jahresbeginn 2021 begann Christian Lemke für KaMo als technischer Vertriebsmitarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Seit über 30 Jahren ist er in der Branche tätig, bis 2012 im Großhandel. „Es ist förderlich, wenn man weiß, wie der andere tickt,“ erklärt Christian Lemke. „Mit den interessanten Produkten von KaMo kann ich Hilfe und konkrete Lösungen anbieten – eine erfolgversprechende Kombination“.



Zum 1. April 2021 hat Andreas Backhaus seine Tätigkeit für KaMo aufgenommen. Für seinen Einsatz als technischer Fachberater in Nordrhein-Westfalen, dem Ruhrgebiet und dem Münsterland kommt ihm neben der umfangreichen Branchenerfahrung von über 25 Jahren auch sein technisches Wissen zugute. Viele Jahre war er in der Konstruktion, im Vertrieb, im Produktmanagement und im Produktmarketing tätig.



Mit den Personalzugängen stellt KaMo, ein Unternehmen der Uponor-Gruppe, die Weichen für eine flächendeckende Betreuung der Zielgruppen Planer, Fachhandwerker, Großhandel und Wohnungswirtschaft.